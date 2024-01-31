ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة التيرم الأول على موقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وذلك بعد اعتمادها رسميا من محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال اليوم بنسبة نجاح 78.4%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة التيرم الأول

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه يمكن لطلاب وأولياء الأمور الحصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عبر هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس من خلال الدخول علي موقع المديرية بوابة الخدمات التعليمية وإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالطالب.

كما يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي من خلال التليفون الأرضي 09000100، والتليفون المحمول 5757، وعن طريق المحادثة الآلية من خلال موقع الخدمات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 بعد اعتمادها رسميا:-

- إجمالي عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة.

-عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات منهم 186266 طالب وطالبة.

- عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية 145947 طالب وطالبة.

- نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96%.

- نتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100%.

- نسبة نجاح الإعدادية المهنية 74%.

-نسبة نجاح الإعدادية الرياضية 45%.

-بينما بلغت نسبة النجاح للمدارس الدولية 89.6%.

- إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 95.8%.

- إدارة القاهرة الجديدة بنسبة نجاح 94.5%.

- إدارة الشروق، شبرا التعليمية بنسبة نجاح 94.4%.