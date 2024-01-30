اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة.. اعرف رابط الحصول عليها

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، من قبل اللواء خالد عبدالعال، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190 ألفا و27 طالبا، حضر منهم 186 ألفا و266 طالبا، ونجح 145 ألفا و947 طالبا.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

وكشف أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تفاصيل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، ونسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، كما يلي.

- نسبة النجاح في الإعدادية العامة 78.4%.

- نسبة النجاح للمكفوفين 100%.

- نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 96%

- نسبة نجاح الإعدادية المهنية 74%

- نسبة نجاح الإعدادية الرياضية 45%

- بلغت نسبة النجاح للمدارس الدولية 89.6%

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، أنّ ترتيب أوائل الإدارات التعليمية بنتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول على مستوى المديرية، جاء كما يلي.

- إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 95.8%

- إدارة القاهرة الجديدة بنسبة نجاح 94.5%

- إدارة الشروق وشبرا التعليمية بنسبة نجاح 94.4%

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أنّه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.