ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة.. 4 طرق للحصول عليها

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2024، بعد اعتمادها رسميا من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الاتصال على التليفون الأرضي رقم 09000100 والمحمول رقم 5757، أو من خلال موقع الخدمات التعليمية عن طريق المحادثة الآلية.

كما يمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التعليم بالقاهرة غدا، من خلال كتابة رقم الجلوس وتظهر النتيجة مباشرة شاملة جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب في الامتحانات.

إعلان النتيجة في المدارس

ونوهت المديرية بأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ستكون متاحة في المدارس عقب إعلانها على الموقع الإلكتروني، وتُعلن في أماكن ظاهرة وواضحة، ويمكن للطلاب الحصول عليها دون دفع أي مبالغ مادية، حسبما شددت عليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد أيمن موسى، وكيل الوزارة ومديري المديرية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية سارت بصورة منتظمة طوال فترة عقدها بالتنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية، وطبقت اللجان الامتحانية الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.