موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية ورابط الحصول عليها

تواصل مديرية التربية والتعليم الاستعدادات الخاصة باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية، والمقرر أن تظهر اعتبارا من 7 فبراير المقبل بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد و تجميع النتيجة حتى تظهر عقب اعتماد مطلع فبراير وإعلانها بالمدارس .

موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن» أنه من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عقب الانتهاء من أعمال الكنترول والتصحيح وتجهيز النتيجة للإعلان في موعدها المتوقع مطلع شهر فبراير، اعتبارا من 7 فبراير، حيث ستكون النتيجة متوفرة عقب ذلك علي الرابط بالاسم ورقم الجلوس والدرجات من هنا

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وحذرت وكيل وزارة التربية والتعليم من تسريب النتائج قبل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية من محافظ الإقليم والمقرر مطلع شهر فبراير المقبل، مشيرة إلى أنها وجهت أعضاء الكنترول ولجان التصحيح بالتأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح ومراجعة كل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه.

أشارت وكيل الوزارة إلى أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية سيكون بالدرجات موزعه بإجمالي 140 درجة للفصل الدراسي الأول كالتالي:

اللغة العربية 40

اللغة الإنجليزية 30

الدراسات 20

الرياضيات 30

العلوم 20

المجموع الكلى 140