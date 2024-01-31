أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس في محافظة الجيزة، بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس.. محافظة الجيزة

ويمكن للطلاب الراغبين في الحصول على النتيجة، الدخول إلى رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 برقم الجلوس في محافظة الجيزة، من خلال الرابط التالي https://www.gizaedu.net.

الاتصال على رقم محمول أو خط أرضي

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الاتصال على رقم الهاتف المحمول 5757، أو من خلال الرقم الأرضي 09000100، ضمن خدمة أتاحتها مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، بعد تسجيل البيانات الخاصة به.

ويجب على الطلاب الراغبين في الحصول على النتيجة من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اتباع الخطوات التالية.

1- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من هنا.

2- الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول.

3- يُدخل الطالب البيانات الأساسية الخاصة به «الاسم ورقم الجلوس».

4- الضغط على حفظ.

- ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالدرجات.