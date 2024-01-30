«بايدن» يكشف طريقة رد أمريكا على مقتل 3 من جنودها في الشرق الأوسط

كشف موقع أمريكي عن الأوامر الأخيرة، التي أصدرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد استهداف قاعدة عسكرية «التنف»، بين حدود المملكة الأردنية الهاشمية وسوريا، قبل أيام، ومقتل 3 جنود أمريكيين، وإصابة 40 آخرين في حدث هو الأول منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

بماذا أمر بايدن مستشاريه؟

وأشار موقع «بوليتيكو» الأمريكي المختص بالتحليلات العسكرية، إلى أن الرئيس الأمريكي أمر مستشاريه بتقديم خيارات للرد على هجوم قاعدة التنف، والتي ستكون عن طريق تنفيذ الرد الأميركي، على قصف قاعدة التنف خلال يومين على الأرجح.

الخيارات الأمريكية للرد على الهجوم على جنود أمريكيين في الشرق الأوسط

وتابع الموقع الأمريكي: «الرد سيكون على شكل موجات من الهجمات ضد مجموعة من الأهداف، ومن بين الخيارات المطروحة استهداف أفراد إيرانيين في العراق وسوريا، ومن بين الخيارات المطروحة استهداف أسطول بحرية إيرانية في منطقة الخليج دون تحديد في أي منطقة على وجه الخصوص».

تفاصيل الهجوم

وأوضح مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية لـ«بوليتيكو» أنّ الطائرة بدون الطيارة التي قتلت الجنود تجنبت القدرة على الاكتشاف، وتخفت ببراعة رغم تتبع طائرة بدون طيارة أمريكية لها في نفس الوقت، كاشفًا عن إطلاق مسيرة أولى من مليشية مسلحة قتلت الجنود في قاعدة التنف المعروفة باسم البرج 22، ثم جرى إطلاق مسيرة أخرى أصابت 40 جنديا أمريكيا.

تفاصيل عن القاعدة العسكرية الأمريكية

من ناحيته، أشار الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية للقاعدة من عام 2016 إلى عام 2019، إلى أن البرج موقعًا عسكريًا صغيرًا يضم عدد من 300 إلى 350 جندي، ويقع في الأردن قريبا بين الحدود مع سوريا والعراق، وهذه القاعدة نقطة عبور لقوات العمليات الخاصة الأمريكية التي تتجه إلى سوريا كما أنها أن مركز لوجيستي.