طقس الإسكندرية اليوم.. هطول أمطار غزيرة على معظم مناطق المحافظة

يسود طقس الإسكندرية اليوم أجواء شديد البرودة مصحوبة بسقوط حبات البرد، مع استمرار هذا الطقس السيئ حتى نهاية هذا الأسبوع وقد يمتد إلى الجمعة 2 فبراير مع انتهاء نوة الكرم التي تضرب المحافظة وتنتهى رسمياً الجمعة، وحذرت غرفة عمليات الإسكندرية من أن حالة من نشاط الرياح تزداد على سطح البحر الأبيض المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية حيث يصل ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

طقس الإسكندرية

وحذرت غرفة عمليات الإسكندرية، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وواقي أمطار نظراً لحالة طقس الإسكندرية، الشديد البرودة والمصحوب بهطول الأمطار الغزيرة تستمر شدة الرياح لتصل من 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة ينتج عنها طقس شديد البرودة، وتصل درجة الحرارة لأقل معدلاتها لتسجل 10 درجات، وتهطل الأمطار محملة بحبيبات الثلوج والتي تعطى الشعور ببرودة شديدة.

حالة الطوارئ

وأكدت غرفة عمليات الإسكندرية أن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أصدر تعليمات لكافة الأجهزة المعنية باستمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ للتعامل الفوري مع الأمطار الغزيرة، مع انتشار عدد 182 سيارة شفط تابعة لشركة الصرف الصحي منتشرة في جميع مناطق الإسكندرية وفى حالة وجود أي تجمعات للمياه الاتصال من خلال رقم طوارئ غرفة العمليات 114 من التليفون الأرضي.