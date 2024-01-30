هطول أمطار ثلجية على عدة مناطق بالإسكندرية (صور)

ضربت الأمطار الثلجية منطقتين في الإسكندرية، منذ قليل، واستمرت لدقائق معدودة في منطقتي العجمي والجمرك بحسب ما رصده رجال شركة الصرف الصحي بالمحافظة خلال تعاملهم مع الأمطار الغزيرة التي تضرب المدينة الساحلية منذ عدة أيام.

وبحسب بيان شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فإن أمطارا ثلجية سقطت تزامنا مع نوة الكرم، وسط أجواء شتوية شديدة الصعوبة بالتحديد في أحياء العجمي والجمرك.

ثلوج في الإسكندرية

وأكدت شركة الصرف الصحي أن الأجواء اليوم تمثلت في أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرق وتساقط قطع ثلوج على أنحاء المدينة الساحلية، مع درجة حرارة بلغت 11 درجة مئوية، تزداد برودتها نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 70 كيلومترا في الساعة.

توقعات بتجدد الأمطار الثلجية غدا على الإسكندرية

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وجود توقعات بتساقط الأمطار الثلجية على جميع مناطق الإسكندرية غدا وبعد غد، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدة انتشار سيارات الصرف الصحي في أرجاء المدينة الساحلية، وبالتحديد غرب الإسكندرية للتعامل مع الوضع.