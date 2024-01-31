لا تتقيد بمواعيد.. 7 وظائف «أون لاين» بجانب عملك الأساسي

يسعى الكثير من الأشخاص عن طريقة عملية لزيادة الدخل، ولكن يحول بينهم وبين ذلك التقيد بالعمل المكتبي المرتبط بمواعيد محددة، ولكن مع التطور التكنولوجي ظهرت بعض الوظائف التي تستطيع ممارستها عن بعد، بجانب عملك الأساسي، وبذلك يمكنك تحقيق المعادلة الصعبة في التي توازن بين زيادة الدخل وعدم ترك وظيفتك الأساسية، وبعض هذه الوظائف تتطلب خبرة سابقة بالمجال، وبعضها تستطيع اكتسابه من الدورات التدريبية مكثفة، والبدء في العمل بها، وخلال السطور القادمة سوف نقدم لك بعض 7 وظائف للعمل عبر الإنترنت دون التقيد بمواعيد.

7 وظائف للعمل عبر الإنترنت

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أفضل7 وظائف للعمل عبر الإنترنت تناسب العمل الحر بجانب الوظيفة الأساسية، وفي الوقت نفسه ذات عائد مادي مجزٍ، وذلك وفقًا لمواقع التوظيف الإلكتروني عبر الإنترنت:

- مجال الترجمة: يعد من أكثر المجالات ربحا، فضلا عن أنه من أكثر الخدمات المطلوبة من قبل الشركات ولا سيما ذات العملاء من الدول الأجنبية، كما أن هذه الوظيفة تتسم بالمرونة في العمل حيث يمكنك اختيار العميل وتحديد الأجر الخاص بكل مشروع وتحديد الوقت المناسب للعمل.

- مجال تصميم المواقع الإلكترونية: هو اختصاص يتسم به العالم الحالي لمواكبة عصر التكنولوجيا، كما أن كل الشركات الآن تتطلب وجود مواقع إلكترونية خاصة بها، وبالتالي تحتاج إلى العديد من التصاميم المميزة، فهذ الوظيفة ذات عائد مالي مرتفع.

- مجال التحرير والتدقيق اللغوي: هو من المجالات ذات العائد المجزي، ولا يتطلب سوى إجادة تحرير النصوص من حيث الصياغة، وجعل النص خالٍ من الأخطاء اللغوية والنحوية.

- مجال إدخال البيانات: فأصبح هذا العمل مطلوبا من قبل الشركات لتنظيم الكم الهائل من البيانات الخاصة بها، فضلا عن أنها لا تتطلب سوى المهارات الخاصة بالتعامل مع أساسيات الحاسب الآلي وخبرة في استخدام برنامج word وتعلم اللغة الإنجليزية.

التجارة الإلكترونية

- مجال التجارة الإلكترونية: وهو عبارة عن بيع وشراء مع العملاء عبر الإنترنت وتتطلب هذه الوظيفة ضرورة اختيار المنتجات المناسبة التي تجذب المتابعين.

- مجال التعليم: فالتعليم عن بعد له أهمية كبيرة والتي ظهرت بشكل كبير في ظل الأزمات الصحية مثل كورونا، فيمكنك اختيار التخصص التعليمي، وإعطاء دورات تدريبة فيه.