استطلاع: 21% نموا متوقعا في التجارة الإلكترونية بمصر خلال 2024

كشفت سيلينا بيبر، نائب رئيس شركة GoDaddy، المتخصصة في قطاع التجارة الإلكترونية المتنامي في منطقة الشرق الأوسط لرواد الأعمال المصريين، أنه من المتوقع أن يحقق قطاع التجارة الإلكترونية في مصر نموًا بمعدل يبلغ 21% خلال عام 2024، وفقًأ لاستطلاع رأي أجرته الشركة.

وقال «بيبر»: «أن تلك الطفرة التكنولوجية مثلت فرصة كبيرة للأعمال للازدهار، وبالأخص في ظل الدور المحوري الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعد فيسبوك وواتساب أدوات مهمة تساهم في تحقيق إيرادات بنسبة تبلغ أكثر من 20% للأعمال الصغيرة، وذلك بنسبة (91%) و(67%) لكل منهما على التوالي‏».

وأكدت نائب رئيس شركة GoDaddy، أن هناك توجهات أكثر تفاؤلًا بين الأعمال الصغيرة في مصر، حيث يخطط 21% من أصحاب هذه الأعمال لزيادة جهودهم في التسويق عبر الإنترنت، في حين يلتزم 19% بتعزيز حضورهم عبر الإنترنت‏.

الخطوة الأولى: التأسيس للنجاح يبدأ باختيار اسم نطاق مناسب

وجاءت الخطوات الأساسية الواجب اتباعها لإطلاق متجر إلكتروني مزدهر، كالتالي:

تبدأ رحلة نجاح الأعمال باختيار مدروس لاسم النطاق، والذي يقابله في المتاجر التقليدية اسم المتجر. ويمثل الهوية الرقمية للشركة، حيث يعزز اتساق العلامة التجارية في تحسين ظهور اسمها على محركات البحث.

الخطوة الثانية: بناء الثقة باستخدام عنوان بريد إلكتروني احترافي

بعد اختيار اسم نطاق مميز ، يمكن لرواد الأعمال بناء المصداقية باستخدام عنوان بريد إلكتروني احترافي، مرتبط باسم النطاق الخاص بهم، ويسهم ذلك في بناء الثقة مع العملاء.

الخطوة الثالثة: إعطاء الأولوية دائمًا لراحة العملاء

يولي قطاع التجارة الإلكترونية الأولوية لراحة العملاء، عن طريق توفير مجموعة من طرق الدفع والشحن، ومعلومات الشحن الشفافة، والسياسات الواضحة، بما في ذلك عمليات الاستبدال والإرجاع، وسيساعد ذلك في تحسين رضا العملاء عن الشركة

الخطوة الرابعة: ضمان إجراءات الحماية الأمنية

تُعد الحماية الأمنية أمرًا بالغ الأهمية في التعاملات الإلكترونية، وتوفر شهادة البروتوكول SSL التي تمنح للمواقع الإلكترونية العديد من المزايا المهمة، مثل إمكانية تشفير بيانات العملاء، والمصادقة على هوية الموقع، وضمان حماية تبادل البيانات، مما يساهم بدوره في بناء الثقة وتعزيزها، ويعد اتباع بروتوكولات HTTPS عاملاً مهماً في السوق الرقمي اليوم، بما يمتاشى مع استراتيجية مصر الوطنية للأمن السيبراني.

الخطوة الخامسة: تصميم تجربة تسوق سلسة

تعد تجربة العميل أحد العوامل الأساسية لتحقيق النجاح، لذا ينبغي على المتاجر الإلكترونية التركيز على جانب سهولة التصفح، واستخدام صور عالية الجودة، واعتماد تصميم تفاعلي، بما يوفر تجربة تسوق مريحة على جميع الأجهزة.