«البريد»: هدفنا التوسع في خدمات التجارة الإلكترونية والوصول لأسواق عالمية

كشفت نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، تفاصيل إنشاء الصندوق الرقمي الجديد للمواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية، قائلة «البريد المصري يستهدف التوسع في خدماته من خلال تقديم خدمات التجارة الإلكترونية سواء داخل مصر أو خارجها».

خدمات شحن متميزة وبجودة عالية وأسعار أقل

وأضافت «حسن» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى المصرية، أنَّ البريد المصري يعمل على تشجيع المصريين للوصول إلى الأسواق الدولية من خلال خدمات شحن متميزة وبجودة عالية وأسعار أقل بكثير من الشركات الخاصة.

إطلاق صندوق البريد الإلكتروني قريبًا

وتابعت نرمين حسن، أن لم يصبح المراسلات الشخصية عبر البريد موجودة في الوقت الحالي ولكن المراسلات الحكومية مازالت موجودة حتى الآن، لافتاً إلى أنَّ قريباً سيتم إطلاق صندوق البريد الإلكتروني لجميع المواطنين يستهدف بتحويل كافة المراسلات الحكومية للمواطنين.