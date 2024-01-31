هنا الزاهد تكشف تفاصيل اللقاء الأول مع أحمد فهمي بعد الانفصال

للمرة الأولى تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن علاقتها بزوجها السابق أحمد فهمي، قائلة إنها تمر الآن بمرحلة جديدة في حياتها، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة ولكنها تشهد صعودا وهبوطا طوال الوقت، وأن الانفصال بين طرفين لا يعني وجود خلافات أو مشاكل مستمرة بينهم، «في ناس مش بتتوفق مع بعض وبيسيبوا بعض بطريقة شيك ومتحضرة».

وقالت هنا الزاهد عن أحمد فهمي، خلال ظهورها في حلقة من برنامج «كلاكيت» على إذاعة «نجوم FM»، إن الصداقة هي التي جمعتها بزوجها السابق في البداية ثم عشرة دامت لـ5 سنوات، ولا يوجد بينهما إلا كل احترام، متابعة: «هو شخص محترم جدا، ولا يوجد أي ضغائن بيننا على الإطلاق».

هنا الزاهد عن علاقتها بـ أحمد فهمي بعد الانفصال: «احنا صحاب»

وأضافت هنا الزاهد : «انفصالي عن أحمد لا يعني أنه أحدنا شخص سيء، ولكن النصيب انتهى عند هذا الحد، وبالرغم من أن الأمر يكون صعب بسبب العشرة إلا أن الحياة تستمر، والحمد الله الآن أنا سعيدة وهو سعيد وتجمعنا علاقة طيبة».

وكشفت هنا الزاهد أنها التقت بـ أحمد فهمي بعد طلاقهما في إحدى الحفلات الفنية، «شفنا بعض وسلمنا على بعض، وهو الآن صديق وزميل في نفس المهنة وله احترام كبير».

بعد 4 سنوات زواج.. طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

أعلن هنا الزاهد انفصالها عن أحمد فهمي، عبر حسابها على «إنستجرام»، في نوفمبر الماضي، واكتفت بتعليق مختصر: «الحمد الله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز.. وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».