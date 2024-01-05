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بشموع سوداء.. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها

كتب:

أميرة عزالدين
07:08 م | الجمعة 05 يناير 2024
هنا الزاهد

هنا الزاهد

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها الـ 30، باطلالة مختلفة، إذ سيطر عليها اللون الأسود، واعتمدت إطلالة كلاسيكية رقيقية بفستان أسود بسيط خال من التفاصيل، بالإضافة لتورتة عليها شموع سوداء واستعانت بالبلالين السوداء.

إطلالة ملفتة لهنا الزاهد في عيد ميلادها

وكان ظهور «هنا» لافت للأنظار، خاصة أنه الاحتفال الأول لها بعد انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمي بشكل رسمي نوفمبر الماضي، بعد قصة حب طويلة جمعتهما.

فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»

وانتهت هنا من تصوير فيلمها الجديد بعنوان «فاصل من اللحظات اللذيذة»، والذي يجمعها مع الفنان هشام ماجد، والمقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل، وظهرت خلاله البوستر الترويجي للفيلم بشخصية باربي، ويشارك في بطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين من اخراج أحمد الجندي وتأليف شريف نجيب.

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بقلم أميرة عزالدين