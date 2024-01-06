عادات هنا الزاهد في عيد ميلادها كل عام.. «فستان أسود وتورتة باربي»

احتفلت الفنانة هنا الزاهد، أمس، بعيد ميلادها، من خلال مشاركة جمهورها بفيديو خاص لها، وهي تحتفل بـ«التورتة» عبر حسابها على «إنستجرام».

احتفال هنا الزاهد بعيد ميلادها

كان الملفت في الأمر ظهور الفنانة هنا الزاهد بفستان باللون الأسود مع كعكة باللون البينك تشبه كعكة باربي، وهذه لم تكن المرة الأولى التي تحتفل بعيد ميلادها بهذا الشكل، إذ تختار دائما نفس درجات الألوان الداكنة في ملابسها، ودرجة لون التورتة.

احتفال هنا الزاهد بعيد ميلادها في 2022

في عام 2022، اختارت الفنانة هنا الزاهد، أن تحتفل بعيد ميلادها بكعكة باربي باللون البينك، ولكن إطلالتها في تلك المرة كانت بالبيجامة، وذلك بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وعزلها في المنزل.

احتفال 2019

وفي عام 2019، اختارت الفنانة هنا الزاهد إطلالة باللون الأسود ونفس تصميم الكعكة، لكن باللون الموف، وذلك للاحتفال بعيد ميلادها وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء.