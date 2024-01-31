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مسابقة الأوقاف 2024.. الوزارة تحدد شروطا للتقديم على وظائف الأئمة

كتب:

إسراء سليمان
12:54 م | الأربعاء 31 يناير 2024
وزارة الأوقاف-أرشيفية

وزارة الأوقاف-أرشيفية

بدأ منذ الساعات الأولى لصباح اليوم فتح باب التقديم لمسابقة الأوقاف للأئمة والعمال عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث تتيح وزارة الأوقاف بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للوظائف الحكومية من هنـــــــــــا.

وظائف الأوقاف 

وأعلنت وزارة الأوقاف أنَّه متاح 2000 وظيفة بواقع 1000 وظيفة للأئمة و1000 وظيفة للعمال، محددة مجموعة من الشروط للتقديم في مسابقة الأوقاف، إلا أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أصدر تنويها مهما بشأن مسابقة الأئمة والعمال 2024، قائلا: «على الراغبين في التقدم للمسابقة التأكد من أن بطاقة الرقم القومي سارية، وإذا كانت منتهية يجب سرعة تجديدها حيث يتطلب التقديم رقما قوميا ساريا».

وأكّدت الوزارة أنه لأول مرة سيتم السماح بالتقديم حتى سن 40 عاما، وتقدير مقبول لمن حصلوا على تخصصات أزهرية وللعمال المؤهل دون المتوسط.

شروط التقديم في وظائف الأوقاف 

كما يتطلب التقديم على شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، مع تقديم صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وصورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسي، وفي حالة ذوي الهمم، تتطلب تقديم شهادة التأهيل لذوي الهمم من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.