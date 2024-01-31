سقوط المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين في القاهرة بزعم استيراد سيارات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة القاهرة؛ بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات من الخارج من خلال علاقاته بالمسؤولين لدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «حاصل على بكالوريوس وله معلومات جنائية»، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي تمثل في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.

تفاصيل ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته «2 خاتم أكلاشيه مقلدين - دفاتر شيكات بنكية بإجمالي 18 مليون جنيه تقريبا - مستندات خاصة بالمجني عليهم - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي».

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.