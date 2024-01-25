ضبط تاجر في الدقهلية بتهمة النصب على المواطنين في 8 ملايين جنيه

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من 5 أشخاص مقيمين بدائرة القسم بتضررهم من تاجر مواد غذائية، مقيم بدائرة القسم بتهمة النصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبلغ مالى يقدّر بـ7 ملايين و860 ألف جنيه لتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية نظير أرباح شهرية، إلا أنّه تعثر في إعطائهم الأرباح منذ فترة.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية.