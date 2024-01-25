رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط تاجر في الدقهلية بتهمة النصب على المواطنين في 8 ملايين جنيه

كتب:

محمد بركات
12:39 م | الخميس 25 يناير 2024
الداخلية

الداخلية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من 5 أشخاص مقيمين بدائرة القسم بتضررهم من تاجر مواد غذائية، مقيم بدائرة القسم بتهمة النصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبلغ مالى يقدّر بـ7 ملايين و860 ألف جنيه لتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية نظير أرباح شهرية، إلا أنّه تعثر في إعطائهم الأرباح منذ فترة.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

أستاذ في القانون الجنائي: معدل الجريمة انخفض بشكل كبير بفضل وزارة الداخلية

«الغزل والنسيج» تهنئ الرئيس السيسي ورجال الداخلية بعيد الشرطة الـ72

«الداخلية» تكرّم المتعافين من تعاطي المخدرات بمراكز العزيمة التابعة لـ«التضامن»

رئيس «سياحة النواب»: تخفيضات «مصر للطيران» تعظم الاستفادة من السياحة الداخلية

الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة
بقلم محمد بركات