محافظة مطروح تنظم دورات تدريبية للمزارعين لمكافحة سوس النخيل

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تكثيف الجهود للحفاظ على الثروة الزراعية، خاصة أشجار النخيل والزيتون في واحة سيوة والعمل على تنظيم دورات تدريبية للمزارعين، لتعريفهم وتثقيفهم بجميع مستجدات الطرق الحديثة في الزراعة والأصناف ذات الإنتاجية العالية، ومكافحة الآفات ومنها سوسة النخيل بهدف زيادة الإنتاج.

أول دورة تدريبية لمطبقي المبيدات في واحة سيوة

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنه يجري، اليوم، من خلال مديرية الزراعة بمطروح وبالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة تنظيم أول دورة تدريبية لمطبقي المبيدات في واحة سيوة بمشاركة 29 من شاب المزارعين، بالإضافة إلى مهندسي الإدارة الزراعية بسيوة، ويتضمن التدريب على كيفية التعامل مع المبيدات والتعرف على المبيدات المغشوشة ومعايرة أجهزة الرش والتخلص من عبوات المبيدات بعد الرش وتعظيم دور المكافحة الحيوية، وطرق مكافحة الآفات لأهم محصولين في سيوة النخيل والزيتون.

التدريب على طرق مكافحة الآفات الزراعية

وأوضح المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح أن هناك توجيهات من وزير الزراعة السيد القصير، بضرورة تدريب الشباب بالمجتمعات المحلية ومشاركتهم الفاعلة في الحفاظ على الثروة الزراعية وتنميتها، وبدأنا في تدريب الشاب من أبناء سيوة في المركز الإرشادي التابع بالإدارة الزراعية بسيوة، على أعمال المكافحة وطرق الرش الصحيحة واستخدام المبيدات وكيفية التعرف على مبيدات المغشوشة ومكافحة أهم الآفات الزراعية، وتستمر الدورة من اليوم وعلي مدار 4 أيام في سيوة، وسيتم منح المتدربين شهادة معتمدة من وزارة الزراعة في حال اجتياز الدورة التدريبية والتي تساهم في مزيد من الخبرة وإيجاد فرص عمل جديدة وحقيقية لهم في مجال مكافحة الآفات الزراعية، والتي يحتاج إليها مزارعو الواحة، ويحاضر بالدورة متخصصين في مجال المبيدات والآفات بمركز البحوث الزراعية، وسيتم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة.