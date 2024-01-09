محافظ مطروح: تنفيذ إجراءات لمكافحة سوسة النخيل في واحة سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بدء اتخاذ إجراءات بشأن مكافحة سوسة النخيل في واحة سيوة مع بداية عام 2024، في ظل جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة الزراعة، للارتقاء بالقطاع الزراعي والحفاظ على الثروة الزراعية، خاصة في واحة سيوة مع ما تشتهر به من إنتاج خاصة التمور، في المزارع والتي تضم مليون نخلة.

مكافحة سوسة النخيل

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن هناك دعما لجهود مكافحة سوسة النخيل، مع ما تقوم به مديرية الزراعة بمطروح، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية في تفعيل دور معمل المكافحة الحيوية وتربية طفيل الترايكوجراما وإطلاقة بحقول النخيل.

بدء تشغيل معمل مكافحة الآفات في سيوة

وذكر المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، أن الإدارة الزراعية بواحة سيوة تحت إشراف إدارة المكافحة بمديرية الزراعة قامت بإجراء هام لمكافحة السوسة بالبدء فى أعمال تشغيل معمل المكافحة الحيوية وتربية طفيل الترايكوجراما واطلاقة بحقول النخيل بسيوة لمكافحة الآفات، مما يسهم فى خفض نسبة الإصابة إلى أقل من 1%، وكذلك الحصول على منتج خال من المبيدات الضارة والآفات الحشرية مما يضيف للمنتج قيمة اقتصادية ولعدم توطن الطفيل بالواحة وعلاج 5000 فدان وبدعم وتمويل 250 ألف جنيه من مركز التنمية المستدامة ببحوث الصحراء، وقامت الإدارة الزراعية بسيوة بالبدء فى أعمال تشغيل معمل طفيل الترايكوجراما لعام 2024، وذلك للحفاظ علي مزارع النخيل.