«الزراعة» توفر أكثر من 25 ألف عبوة مبيدات لمكافحة سوسة النخيل

أكد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن الوزارة لا تدخر جهداً في دعم المزارعين، خصوصاً الصغار منهم، وأن كل مؤسسات الوزارة في نطاق تخصصها تتخذ الإجراءات الملائمة لمساندتهم والحفاظ على زراعتهم من هجمات الآفات، خصوصاً ما يتعلق بالمحاصيل الاستيراتيجية والتصديرية المهمة، بما يحقق دخلا مناسبا للفلاح، ومنها نخيل البلح.

وبحسب «رزق»، تعد مصر الأولى عالمياً في زراعة نخيل البلح بـ21 مليون نخلة، منها 16 مليون نخلة مثمرة موزعة على محافظات مصر، موضحا أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً بهذه الزراعات في الفترة الأخيرة، لتحسين الإنتاجية، وإدخال أصناف ذات قيمة تسويقية عالمية، حيث تقوم بإنتاج فسائلها محلياً، كما اهتمت بالشكل التصنيعي للمنتج لدخولها المنافسة العاملية.

آفات تهدد إنتاج نخيل البلح

وذكر «رزق»، أن هناك عددا من الآفات التي تهدد إنتاج نخيل البلح، إلا أن سوسة النخيل الحمراء تعتبر من أخطر الآفات، حيث لا تقلل الإنتاجية فقط، بل تقضي على النخلة كلها إذا أُهمل مكافحتها.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن الإدارة وفرت 25 ألفًا و455 عبوة من مبيدات سوسة النخيل الحمراء تكفي لعلاج ما يقرب من 25 ألف نخلة تم تخصيصها للمحافظات بنصف الثمن للعلاج، أو مجانان للوقاية، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

وأشار «رزق» إلى تنظيم دورات إرشادية وأيام حقل للتعرف على كيفية التعرف على الإصابة بسوسة النخيل، وطرق العلاج باستخدام أجهزة الحقن استهدفت 7 محافظات، و320 مزارعا، و80 من مهندسي مكافحة الآفات.

كما تعمل الادارة حالياً على توفير أجهزة حقن للمديريات المختلفة، وتتابع أعمال حصر ومكافحة سوسة النخيل على مستوى المديريات، رغم قلة عدد مهندسي الفحص.

استخدام المبيدات الموصي بها

وأوضح رئيس الادارة المركزية للمكافحة، أن هناك دورا للمزارعين يجب عليهم القيام به لحماية النخيل، من خلال:

- مداومة عمليات فحص النخيل كل 45 يوما على الأقل، للتأكد من خلو النخيل من الإصابة أو تحديد الإصابة والعلاج.

- استخدام المبيدات الموصي بها حقناً حول وداخل ثقب الإصابة، بعمل حوالي 4 ثقوب حول ثقب الإصابة.

- القيام بالأعمال النخلية في المواعيد المفضلة من تقليم وتكريب وتقويص وفصل الفسائل، مع التعفير بالكبريت بعد هذه العمليات مباشرة.

- عدم ترك ثمار البلح على الأرض والتخلص منها أولا بأول.

- استخدام المبيدات في الغرض المخصص لها، وهي مكافحة سوسة النخيل فقط.

- إبلاغ الإدارة الزراعية عن أي اصابة بسوسة النخيل.