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ضبط مخدرات بقيمة 800 ألف جنيه بحوزة عامل في الإسماعيلية

كتب:

محمد بركات
12:12 م | الأربعاء 31 يناير 2024
حشيش

حشيش

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عاطل له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدري «الهيروين والحشيش» وترويجهما على عملائه مُتخذا من دائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

800 ألف جنيه قيمة المخدرات المضبوطة 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة المركز، وبحوزته 8 كيلوجرامات لمخدر الهيروين، 2 كيلوجرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالي «متحصلات بيع المواد المخدرة»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ800 ألف جنيه تقريبا.

 

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