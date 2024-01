إيلون ماسك في نزهة بصحبه الروبوت «أوبتيموس»: سنغير العالم

ما يزال الحديث عن الذكاء الاصطناعي محل اهتمام من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إذ قرر في 2022 إطلاق الروبوت «أوبتيموس» تماشيا مع الثورة الهائلة في الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه نموذج أولي للروبوت البشري الذي تطوره شركته العالمية تسلا.

وقبل ساعات نشر إيلون ماسك، تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة الذي يمتلكه «إكس»، بشأن الروبوت «أوبتيموس» وهو يقوم بالمشي في صالة التصاميم مدونا: «الذهاب للمشي مع أوبتيموس الذهاب للنزهة معه»، في إشارة إلى بدء تحرك الروبوت وتفعيله، بعد أن ظهر على المسرح يتحرك ويمشي دون مساعدة من البشر قبل أشهر.

