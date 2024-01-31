إيلون ماسك في نزهة بصحبه الروبوت «أوبتيموس»: سنغير العالم

ما يزال الحديث عن الذكاء الاصطناعي محل اهتمام من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إذ قرر في 2022 إطلاق الروبوت «أوبتيموس» تماشيا مع الثورة الهائلة في الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه نموذج أولي للروبوت البشري الذي تطوره شركته العالمية تسلا.

الروبوت «أوبتيموس»

وقبل ساعات نشر إيلون ماسك، تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة الذي يمتلكه «إكس»، بشأن الروبوت «أوبتيموس» وهو يقوم بالمشي في صالة التصاميم مدونا: «الذهاب للمشي مع أوبتيموس الذهاب للنزهة معه»، في إشارة إلى بدء تحرك الروبوت وتفعيله، بعد أن ظهر على المسرح يتحرك ويمشي دون مساعدة من البشر قبل أشهر.

Going for a walk with Optimus pic.twitter.com/6mLJCUp30F — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2024

الروبوت الجديد الخاص بإحدى شركات إيلون ماسك، ظهر وهو يقلد البشر، ولوّح بيديه واستخدم ذراعيه في حركة راقصة، تحت مراقبة ومتابعة الموظفين المختصين في الشركة المصممة.

ووفق موقع «روسيا اليوم»، فإن روبوت «أوبتيموس»، يمتلك قدرات جسدية، من بينها تمتع أصبع الإبهام بدرجة كبيرة الحرية، فضلا عن تحريك باقي الأصابع بصورة مستقلة حتى يتمكن من استخدام الأدوات المختلفة.

مهام الروبوت «أوبتيموس»

كما يقوم الروبوت بمهام بسيطة، من بينها حمل الصناديق، ري بعض النباتات، وحمل الصناديق، لكن «ماسك»، توقع إمكانية أن يقوم الروبوت مهام أكبر قائلا: «سيغير العالم»، وذلك بعد تطويره أكثر من مرة أذ ظهر ماشيا امام عدد كبير من موظفي شركة إيلون ماسك

شركة تسلا المملوكة لإيلون ماسك، قد صنّعت عددا من الروبوتات خلال السنوات الماضية وتحرض على اختبارها في وجود «ماسك».