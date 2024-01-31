كيف تعمل شريحة إيلون ماسك الدماغية؟: مفاجآت بشأن نتائجها على البشر

محطات عديدة مرت بها زراعة أول شريحة إلكترونية داخل مخ إنسان كشف عنها الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة «نيورالينك» حتى خرج معلنًا نجاح إجراء العملية لأول مرة، مدونًا عبر منصة التدوينات القصيرة «X»: «إن المريض تلقى عملية الزرع وكان يتعافى جيدًا، والنتائج الأولية تظهر اكتشافًا واعدًا لارتفاع الخلايا العصبية».

كيف تعمل شريحة أيلون ماسك؟

وبحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فإن «ماسك» لم يقدم تفاصيل إضافية عن المريض، لكن شركة «نيورالينك» التي قامت بالعملية كانت في سبتمبر الماضي أعلنت أنها تبحث عن أفراد مصابين بالشلل الرباعي بسبب إصابة الحبل الشوكي العنقي أو التصلب الجانبي الضموري.

و«نيورالينك» التي أشرفت على العملية، وهي واحدة من مجموعات عديدة تعمل على ربط الجهاز العصبي بأجهزة الكمبيوتر وهي جهود تهدف إلى المساعدة في علاج اضطرابات الدماغ والتغلب على إصابات الدماغ، وهو ما يفسر طريقة عمل شريحة إيلون ماسك.

ماذا يرغب «ماسك» من شريحته الإلكترونية؟

وعلى الرغم من عدم إعلان إيلون ماسك تفاصيل بشأن زراعة أول شريحة إلكترونية داخل مخ إنسان، إلا أن هناك بعض المعلومات المتوفرة بناء على حديث له سابق خلال جلسة أسئلة وأجوبة على تطبيق Club house في عام 2021، بحسب ما أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ووقتها قال «ماسك» إنَّ تلك العملية بعد نجاحها ربما تنقذ الدماغ، مقارنا العملية التي تحدث بعمل نسخة احتياطية من لعبة فيديو، موضحًا: «قد يكون هناك شيء مشابه للعبة فيديو، مثل حالة حفظ اللعبة، إذ يمكنك تحميل حالتك الأخيرة... ربما تفقد بعض الذكريات ولكن في الغالب تكون أنت».

توقعات بشأن نتيجة شريحة إيلون ماسك

ومن المأمول أيضًا أن تتمكن شريحة الدماغ «نيورالينك» من مساعدة البشر على التنافس مع الذكاء الاصطناعي، فقد عبّر «ماسك» سابقًا عن مخاوفه من أن البشر قد يواجهون حدث انقراض إذا لم يتخذوا إجراءات للتنافس مع التكنولوجيا.

ومن أهداف تلك العملية على المدى الطويل، هو أن يصل البشر إلى حالة يتعايشون فيها مع الذكاء الاصطناعي في علاقة متبادلة المنفعة، معتقدًا «ماسك» أن شريحة الدماغ يمكن أن تكون إحدى الطرق للقيام بذلك.

وإضافة إلى ذلك، قال «ماسك» أيضًا إنَّ شريحة دماغه يمكن استخدامها لعلاج الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الدماغ، موضحا في قمة مجلس المديرين التنفيذيين لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «أعتقد أن لدينا فرصة مع شركة Neuralink لاستعادة وظائف الجسم بالكامل لشخص يعاني من إصابة في النخاع الشوكي».

ويعتقد الملياردير أنّه من الممكن أن تعوض الشريحة أي قدرة مفقودة لدى شخص ما.