ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية، الفصل الدراسي الأول، اليوم الأربعاء 2024/1/31، وسيتم إعلان النتيجة للطلاب بالمدارس عن طريق كشوف يتم وضعها في أماكن ظاهرة داخل المدارس بالاسم ورقم الجلوس، كما يمكن الدخول على رابط الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية لمعرفتها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وأكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن» أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية جاءت بنسبة نجاح 83.6% حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104000 طالب، وبلغ عدد الحضور 103420 طالبا، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50% فهم أكثر بلغ 86490 طالبا، ولا يوجد أوائل في امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية والاوائل في النتيجة النهائية آخر العام فقط ونتمنى زيادة نسبة النجاح لطلبة الشهادة الإعدادية فى نهاية العام الدراسي.

اعتماد المحافظ

وأوضح نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 تم إعلانها اليوم بعد أن تم اعتمادها من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم الدخول على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس لمعرفة النتيجة أو من خلال المدارس حيث تم الإعلان رسمياً عن ظهور النتيجة وتم توزيعها على مدارس الإسكندرية.

وأوضح أبوزيد أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 3 فبراير 2024 وتستمر لمدة خمسة عشر يوما، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.