رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 5 محافظات بالاسم ورقم الجلوس.. استعلم الآن

اعتمد عدد من المحافظين، نتيجة الصف الثالث الإعدادي، والتي ظهرت الآن رسميًا عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 5 محافظات ويمكن بالاسم ورقم الجلوس الاستعلام الآن لمعرفتها تفصيليًا، فيما تستعد باقي المحافظات لإعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من أعمال الفرز والتصحيح والمراجعة واعتمادها من المحافظين.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في 5 محافظات بالاسم ورقم الجلوس والتي يمكن الاستعلام الآن عنها رسميًا والتي تضم محافظات «القاهرة، والجيزة، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وبورسعيد».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 في مختلف المحافظات فور ظهورها رسميًا وذلك عبر بوابة مركز المعلومات، واختيار منصة نتائج الإعدادية اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة

ويمكن الاستعلام الآن رسميًا عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 محافظة القاهرة، من خلال بوابة الخدمات التعليمية عبر الضغط «هنا»، وكتابة بيانات الطالب أو الطالبة، أو من خلال الاتصال على رقم «5757» من المحمول، أو عبر رقم «09000100» من الأرضي.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة نحو 78.4% بحسب ما أعلنت المحافظة في بيان رسمي، إذ نجح نحو 145 ألفًا و947 طالبًا وطالبة من أصل 186 ألفًا و266 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة

وكشفت مديرية التربية والتعليم، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة، وذلك بعد ظهور النتيجة رسميًا، من خلال الضغط «هنا» وكتابة بيانات الطالب أو الطالبة، إذ بلغت نسبة النجاح نحو 80.87%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد

وكان لمحافظة بورسعيد السبق في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح بلغت نحو 75.4%، بزيادة 4.5% عن العام الماضي، حيث أعلنت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالاسم عبر الصفحات الرسمية للمحافظة ولمديرية التربية والتعليم، فضلًا عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر الضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 شمال سيناء

وخصصت محافظة شمال سيناء رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بعدما بلغت نسبة النجاح نحو 84.7% وذلك من خلال الضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الوادي الجديد

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الوادي الجديد نحو 95.8%، إذ نجح نحو 4 آلاف و858 طالبًا وطالبة من أصل 4 آلاف و864 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، وحصل نحو 12 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية.

وأعلنت المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الوادي الجديد بالاسم من خلال كشوف النتيجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم.