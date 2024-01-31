‎رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس

‎مع اقتراب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، يبحث كثيرون من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم، وذلك لمعرفة موقف ذويهم من أداء الامتحانات، بالإضافة إلى الدرجات والتقديرات التي حصلوا عليها، ولذلك شهد محرك «جوجل» عمليات بحث عديدة عن ‎نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم، قبل أيام من إعلانها رسمياً.

‎رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

وحول ‎نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم، فإن بوابة الأزهر الإلكترونية 2024، قد أعلنت أنها ستتيح إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية والشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس للطالب واسمه من هنـا.

توزيع الدرجات للمواد

وستتيح بوابة الأزهر الإلكترونية 2024 النتيجة كاملة بالنسبة للشهادة الإعدادية الأزهرية حيث تتوزع درجات المواد كالتالي:

- مجموع مادة أصول الدين من 100 درجة.

- مجموع مادة اللغة العربية من 100 درجة.

- مجموع مادة الرياضيات من 60 درجة.

- مجموع مادة الفقه من 50 درجة.

- مجموع مادة القرآن الكريم من 40 درجة.

- مجموع مادة الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

- مجموع مادة العلوم من 40 درجة.

- مجموع مادة اللغة الأجنبية من 40 درجة.

- مجموع مادة الثقافة الإسلامية من 20 درجة.

يُشار إلى أنّ نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 ستُعلن خلال الأيام المقبلة، وفقاً لما ذكرته مصادر أزهرية لـ«الوطن».