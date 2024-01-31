توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول.. احسب مجموعك الكلي

كشف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في وزارة التربية والتعليم والتعليم، عن توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول للعام الدراسي الحالي، بعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من قبل المحافظين وإعلانها عبر مواقع المديريات التعليمية.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول للعام الدراسي الحالي، ويمكن للطلاب معرفة درجاتهم وحسابها كما يلي.

- المجموع الكلي للترم الأول 140 درجة.

- درجات مادة اللغة العربية 40 درجة.

- درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية» 30 درجة.

- درجات مادة الرياضيات 30 درجة.

- درجات مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة فقط.

- درجات مادة العلوم 20 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، طرق الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، كما يلي.

- من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول عبر موقع المديرية عن طريق إدخال البيانات الخاصة بالطالب «الرقم القومي، المرحلة الدراسية، الفصل الدراسي، العام الدراسي».

- من خلال التليفون الأرضي 09000100 والتليفون المحمول 5757.

- من خلال المحادثة الآلية عبر موقع المديرية بعد إتمام عملية الدفع من خلال فوري أو فيزا.