خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. والرسوم المقررة لكل مادة

كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة عن خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد اعتماد النتيجة من محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بنسبة نجاح بلغت 80.87%، وإعلانها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأشارت المديرية إلى بدء التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية من يوم الأحد 4 فبراير، وذلك لمدة خمسة عشر يوما، بلجنة النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

- يقدم الطالب أو ولي أمره طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- تحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ 35 جنيها في المادة الواحدة.

- التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد.

- تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- تقوم لجنة النظام والمراقبة بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، ويجرى البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.

- إعلان نتيجة التظلم بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.