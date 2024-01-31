«النقل»: إنشاء محطة تداول حبوب ووصلة سكة حديد بميناء دمياط البحري

كشفت وزارة النقل، مستجدات مشروع محطة تداول الحبوب والغلال بميناء دمياط البحري، موضحة أنه يتم تنفيذ المحطة بأطوال أرصفة نحو 850 مترا وعمق 17 مترا وساحة خلفية نحو 270 ألف م2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 3.5 مليون طن سنويًا وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 6 ملايين طن سنويًا.

حاجز أمواج بميناء دمياط البحري

وعن مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بـ ميناء دمياط البحري، أوضحت الوزارة في تقرير لها، أنه سيتم تنفيذه بطول 5400 متر بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الإطماء، لافتة إلى تنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2، التي ستصل أطوال أرصفتها إلى نحو 3400 متر بعمق 17 متر وساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 20 مليون طن سنويًا.

وتسهم المحطة في زيادة الطاقة التخزينية بنسبة 40 مليون طن سنويًا لمواجهة الزيادة المتوقعة في كميات البضائع العامة بالميناء، حيث بلغت نسبة إشغال أرصفة البضائع العامة بالميناء خلال العام المالي 23/22 نحو 85%.

سكة حديد جديدة

وأشارت إلى وجود مخطط لإنشاء جسور وبنيه تحتية لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكة، بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفاءتها وربطها بالسكة الجديدة.