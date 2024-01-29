ميناء دمياط يستقبل 75 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط 8 سفن خلال 24 ساعة، بينما غادر 7 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 35 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9884 طن تشمل 7002 طن كلينكر و1520 طن يوريا و90 طن أسمنت معبأ و1272 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75 ألفا و166 طنا تشمل 48 ألفا و399 طن ذرة و2009 طن خشب زان و2950 طن خردة و390 طن زيت طعام و12 ألفا و603 أطنان قمح و4 آلاف طن سكر و4815 طن حديد، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 261 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 237 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5200 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح إلى 108 آلاف و229 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 148 ألفا و831 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3789 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5239 شاحنة.