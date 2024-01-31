محافظة مطروح تشارك في معرض الصناعات اليدوية الدولي بالجيزة (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، مشاركة المحافظة في معرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية، وذلك برئاسة المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمشاركة 15 عارضًا، ويستمر المعرض على مدار ثلاثة أيام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

8 دول تشارك في معرض التراث والحرف اليدوية

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنّ معرض التراث والحرف اليدوية يشارك فيه عدد من الدول العربية والأجنبية وهي اليمن والصين وبيرو والمغرب فلسطين والسودان وسوريا، بجانب مصر، وعارضين من محافظات الجيزة والفيوم وأسوان والمنوفية والمنيا ومطروح.

15 عارضًا من مطروح وسيوة

وأوضح محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة بمحافظة مطروح، رئيس لجنة المعارض، أنّ هناك توجيهات من اللواء خالد شعيب، بالمشاركة الجيدة بالمعرض مع تقديم كل التيسيرات وبالتعاون بين إدارة السياحة ووحدة أيادي مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمطروح، ويشارك من مطروح 15 شخصا، يعرضون المنتجات البيئية المتنوعة والمتميزة من التمور والزيتون والمنتجات اليدوية الحرفية والتراثية المتنوعة، وبلغ إجمالي المشاركين من مختلف الدول 55 عارضا.

دعم الصناعات اليدوية

وأكد محافظ مطروح، الاهتمام الكبير بجميع منتجات الحرف التراثية والصناعات اليدوية، والحرص على المشاركة في العديد من الفعاليات والمعارض، لتوفير عدة منافذ تسويقية للشباب والمرأة المنتجة، في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم الصناعات الحرفية وتطويرها، ودعم العاملين بها ودفعهم إلى الأمام.