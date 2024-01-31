الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في البحيرة

يبحث أولياء الأمور عن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة البحيرة، وذلك قبل أيام قليلة من موعد ظهورها، إذ أعلن مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إعلان النتيجة خلال يومي 1 أو 2 فبراير وذلك في مختلف مدارس المحافظة.

ويتمكن أولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة البحيرة، من خلال الرابط الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم الأساسي على موقع وزارة التربية والتعليم، وفيما يتعلق بخطوات الحصول على النتيجة، تستعرضها «الوطن» خلال السطور التالية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة البحيرة

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة.

- اختيار الفصل الدراسي الأول.

- إدخال بيانات الطالب «الاسم ورقم الجلوس»

- الضغط على كلمة إدخال

عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي في البحيرة

يذكر أنّ عدد طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة، بلغ 116 ألفًا و690 طالبًا وطالبة، موزعين على 18 إدارة تعليمية، بمختلف مدارس المحافظة، كما أشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنّ عمليات تصحيح أوراق الإجابات بدأت بالتزامن مع أول أيام الامتحانات.