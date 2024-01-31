«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مطروح والإسكندرية اليوم

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية ومطروح والإسكندرية، مع احتمالية سقوط حبات البرد.

كما توقعت أن تمتد هذه الأمطار إلى بعض المناطق من شمال الوجه البحري بكميات أقل، وستكون متفاوتة الشدة بين خفيفة لمتوسطة جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومدن شمال الصعيد، وخفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

سقوط أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية

وأضافت في مداخلة هاتفية على شاشة «القناة الأولى» أن الأمطار سيكون لها تأثير كبير على المحافظات الساحلية بشكل عام، ومحافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، موضحة أن الحالة الجوية المتقلبة متوقع استمرارها ليوم الجمعة المقبل.

وأشارت إلى أنه مع يوم السبت المقبل تهدأ سرعات الرياح في أغلب محافظات الجمهورية، وكميات الأمطار تقل، بالإضافة أن قيم درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع بشكل تدريجي ونعود للأجواء الشتوية المعتادة.

استمرارية لسقوط الأمطار بشكل كبير

وأشارت إلى سقوط الأمطار على محافظة مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وهناك استمرارية لسقوط الأمطار بشكل كبير، وغرفة أزمات على مدار اليوم لمتابعة تفاصيل الطقس في المحافظات.