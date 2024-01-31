«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وطقس مائل للدفء في الصعيد

تنخفض درجات الحرارة اليوم، حيث يسود طقس شديد البرودة بدءا من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، في حين تشهد محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار.

رياح باردة على القاهرة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة العظمى والصغرى وفق المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس شديد البرودة مع بداية ساعات المساء حتى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع استمرار نشاط الرياح الباردة بسرعات تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الغربية والصحراء الغربية، وعلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، فهي كما يلي.

القاهرة 16 10

6 أكتوبر 15 9

بنهــــا 16 10

دمنهور 15 10

وادي النطرون 16 9

كفر الشيخ 15 10

المنصورة 15 10

الزقازيق 16 9

شبين الكوم 15 9

طنطا 15 10

دمياط 15 10

بورسعيد 16 9

الإسماعيلية 16 10

السويس 16 9

العريش 17 8

رفح 16 9

رأس سدر 18 9

نخل 15 1

كاترين 10 0

الطور 19 8

طابا 16 8

شرم الشيخ 20 12

الإسكندرية 15 11

العلمين الجديدة 14 10

مطروح 14 11

السلوم 15 11

سيوة 16 9

رأس غارب 19 11

الغردقة 20 12

سفاجا 20 12

مرسى علم 21 11

شلاتين 23 15

حلايب 21 16

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 22 16

الفيوم 16 8