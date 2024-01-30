ثلوج ورياح شديدة تضرب المحافظات.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس الآن

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن، إذ تتعرض مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والعلمين والبحيرة وكفر الشيخ، لأجواء شتوية بامتياز يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

تساقط ثلوج على عدة مناطق

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه يحدث اضطراب في حركة الملاحة بالبحر المتوسط، مشيرة إلى أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، لافتة إلى أن هذه الأجواء تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وذكرت الأرصاد الجوية أنه تتساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد بسبب المنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد، محذرة المواطنين من الخروج إلا للضرورة خاصة كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة والأطفال.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى أنه يسود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتنشط الرياح على بعض المناطق ما يزيد الإحساس ببرود الطقس ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 31-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 16 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 11 درجة.