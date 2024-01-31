«الأرصاد»: البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد حالة من التقلبات الجوية منذ يومين، إذ انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ في معظم المحافظات، نتيجة تأثير كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وأضافت أن هذه الكتل الهوائية شديدة البرودة، وتؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، حتى في المناطق الساحلية.

درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنه يوجد امتداد لمنخفض جوي متعمق بطبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والسحب الرعدية التي تعمل بشكل كبير على حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، ما يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار أقل من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، بحوالي من درجتين لـ3 درجات.

درجات الحرارة العظمى

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم بمحافظة القاهرة 16 درجة مئوية، ولكن درجات الحرارة المحسوسة أقل، كأنها 13 درجة أو 14 درجة مئوية، بسبب وجود نشاط للرياح في أغلب المحافظات.