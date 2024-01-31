موعد وخطوات تظلمات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، موعد وخطوات تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024، التي تستمر لمدة خمسة عشر يومًا وذلك بعدما رسب 16.4% بإجمالي 16 ألفًا و500 طالب وطالبة، ممن لهم حق الامتحانات هذا العام.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات وموعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، من أجل تسهيل الأمر على أولياء الأمور المنوط بهم التقديم على تلك الإجراءات.

وقال الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، عبر بيان رسمي، إنّ تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية، يبدأ التقديم لها اعتبارًا من السبت المقبل 3 فبراير، وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

- يحق لولي الأمر، التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس، وفق القرارات الوزارية المنظمة.

- يطلب ولي الأمر، تصحيح المواد التي يشك وجود درجات لابنه.

- يسدد ولي الأمر، رسوم تصحيح كل مادة.

- ينتظر ولي الأمر، نتائج تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية التي تصدر مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

جدير بالذكر أنّ نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغت 83.6%، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104 آلاف طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 103 آلاف و420 طالبًا وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 86 ألفًا و490 طالبًا وطالبة.