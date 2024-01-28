تدريب المعلمين الجدد على مهارات الذكاء الاصطناعي في المنيا

شهد حمدي مصطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بدء البرنامج التدريبي، الذي تنفذه المديرية لتدريب وتأهيل المعلمين، الذين اجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم، على وظيفة «معلم فصل»، ضمن المرحلة الثانية من المسابقة، وذلك بمدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات، كما جرى تدريب باقي الإدارات التعليمية كلا في إدارته.

طرق التدريس وفقا لمنظومة التعلم الجديد

واطمأن مدير التعليم على انتظام التدريب، مؤكدا أنه لا يوجد أي معوقات تعوق التدريب وتحدث مع المتدربين، مشيرا إلى أن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والإتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة، وفقا لمنظومة التعلم الجديد.

وأشار حمدى مصطفى، إلى أن المعلمين المرشحين سيتلقون البرنامج التدريبي التربوي، وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين 4 أيام تدريبية.

تفاصيل البرنامج التدريبي للمعلمين

ويتناول اليوم الأول موضوعات توضح الإطار العام لجدارات المعلمين وخصائص المتعلمين واحتياجاتهم، والدمج التعليمي وإدراك الإطار العام لقدراتهم، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثاني فسيتناول استراتيجيات التدريس والتعلم المتمركز حول المتعلم وأهميته، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة والذكاء الاصطناعي.

ويتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم.