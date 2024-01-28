تخصيص 2 مليون جنيه لتجهيز معمل الأنظمة المدمجة في كلية الذكاء الاصطناعي بسوهاج

أعلن رئيس جامعة سوهاج حسان النعماني، تخصيص 2 مليون و100 ألف جنيه لتجهيز معمل الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن إنشاء المعمل يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بمجالات وعلوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والذي يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

المساهمة في إحداث التنمية الاقتصادية

وأضاف النعماني أن المعمل سيلعب دورا كبيرا في بناء القدرات وتقديم الاستشارات والحلول للمساهمة في إحداث التنمية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، لذلك تسعى إدارة الجامعة جاهدة لتقديم كل أوجه الدعم الفني والمادي لخدمة العملية التعليمية، وتخريج جيل من الشباب الواعي والقادر على المشاركة بجدية في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعات ومؤسسات الدولة.

وأوضح الدكتور النميري علام عميد الكلية، أن معمل الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء يعد إضافة قوية للجامعة بشكل عام وللكلية بشكل خاص، لأهميته البارزة في إكساب الطلاب مهارات جديدة في مجالات الحوسبة والمعلوماتية، وإعداد وتأهيل كوادر بشرية متميزة قادرة على التعامل مع تقنيات وأدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

تدريب على أساسيات إنترنت الأشياء

وأشار الدكتور أحمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن المعمل يضم وحدة تدريب على أساسيات إنترنت الأشياء، ووحدة تدريبية على المعلوماتية الحيوية باستخدام إنترنت الأشياء، وأيضا وحدة أنظمة مدمجة للمعالجات الدقيقة، مضيفاً أن المعمل متخصص في تدريب طلاب الكلية على تحليل البيانات، وعملية التحكم عن بعد للأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى تدريبهم على تشغيل بعض الآلات عن طريق قراء البيانات اللازمة للتشغيل، وكذلك التحكم في عمليات الإضاءة وإنذار الحريق.