«الفستان بيمشي لوحده».. الذكاء الاصطناعي بديلا عن عارضات الأزياء

الذكاء الاصطناعي في طريقه إلى السيطرة على كل مجالات الحياة خلال السنوات المقبلة، حيث غزا بالفترة الحالية مجال التكنولوجيا، والتجميل، بجانب المجال الغذائي، كما تطرق لمجال العمل وأداء المهام عن الأشخاص، إلى أن وصل لعالم الملابس، وجعل من السهل عرض التصاميم المنفذة، دون التعاقد مع عارضة للأزياء.

الذكاء الاصطناعي في عرض الأزياء

نشرت صفحة الموضة العصرية، التابعة لمصممة أزياء فرنسية، عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام، فيديو لفستان يتم عرضه على منصة عرض أزياء، ولكن بدون العنصر البشري، مستخدمة الذكاء الاصطناعي، وقد ظهر الفستان وكأن به عارضة حقيقة تمشي بالتفاصيل المثالية المطلوبة بالعارضات البشريات.

وظهر الفستان باللون البيج مطرزا بالكثير من الخيوط الفضية، وطويلا حتى الأقدام، بجانب خلوه من الأكمام والظهر.

وكانت تلك المرة الثانية التي تستعمل فيها المصممة «karime granados»، خاصية الذكاء الاصطناعي في عرض فساتينها، إذ عرضت فستان آخر باللون الأسود، تملؤه قطع سوداء متلألئة.

الذكاء الاصطناعي في تصميم الملابس

دخل التطور التكنولوجي في مجال تصميم الأزياء، ما ساعد على ابتكار المزيد من التصاميم، إذ أن الذكاء الاصطناعي من مميزاته أنه يعمل على تطوير نفسه دون تدخل أي شخص، حتى القائم على ابتكاره.

ووفقًا لما ورد بموقع «McKinsey&Company»، قد ظهر ذلك في بعض التصاميم التي نفذتها مجموعة من المبتكرين بدولة اليابان، حيث عرضوا عدة تصميمات إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ أفادهم بتجربة الكثير من التصاميم، دون اللجوء لإنتاج عينات، ما ساهم في تقليل تكاليف الاختبارات المعملية، كما ساعدهم في تسريع عملهم بصورة واضحة.