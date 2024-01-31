محافظة مطروح تنذر 3 مطاعم بالغلق لمخالفة الاشتراطات الصحية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توجيه 3 إنذارات بالغلق لمطاعم في مدينة مرسي مطروح لوجود مخالفات في التشغيل وضبط مواد غذائية غير صالحة لديهم، وإعطائهم الفرصة الأخيرة قبل غلقها.

إحكام الرقابة على المطاعم السياحية

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن جهود محافظة مطروح تتواصل في تكثيف الحملات والمرور لإحكام الرقابة على المطاعم السياحية والمحال التجارية للوقوف على المعروض من السلع والمواد الغذائية والاطمئنان على سلامتها حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

لجنة تفتيش مفاجئ

وأوضح أنه جرى تنظيم لجنة تفتيش مكبرة من السياحة بالمحافظة ومعاونة الصحة والطب البيطري والقوي العاملة، ومراجعة المطاعم بمطروح عدد من المطاعم والمحال التجارية خلال حملة تفتيشية موسعة.

مخالفات الاشتراطات الصحية والبيئية

وأوضح محمد أنور رئيس اللجنة أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر متنوعة منها بشأن عدم وجود الشهادات الصحية، وتوجيه 3 إنذارات منها عدم الالتزام بالسلامة والصحة المهنية، ومخالفات الاشتراطات الصحية والبيئية، كما جري إعدام كمية 30 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.