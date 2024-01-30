المطاعم السياحية تستعد لاستقبال حجوزات إفطار وسحور شهر رمضان

قال علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المطاعم السياحية ستبدأ في تلقي حجوزات وجبات إفطار وسحور شهر رمضان بداية من النصف الثاني من شهر شعبان المقبل، لافتا إلى أن عددا من الشركات والهيئات والمؤسسات اعتادت تنظيم حفلات إفطار جماعي لموظفيها خلال شهر الصوم.

قائمة المأكولات والمشروبات الرمضانية

وأضاف رئيس الغرفة لـ«الوطن»، أن المطاعم ستبدأ خلال الأسبوع الأول من شهر شعبان المقبل في إجراء الديكورات الخاصة بشهر رمضان المبارك، وذلك استعدادا لاستقبال الرواد خلال وجبتي السحور والإفطار، كما ستبدأ فى تعديل قوائم الطعام بها، بوضع المأكولات والمشروبات التي تناسب طبيعة الشهر الكريم.

توافد السياح العرب

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، إلى أن شهر رمضان الكريم سيشهد توافد أعداد جيدة من السياح العرب لقضاء هذا الشهر بمصر، لاسيما خلال الأيام الأخيرة قبل عيد الفطر المبارك، وهو ما يرفع نسب الإشغال بالمطاعم، مشددا على أن كل الخدمات المقدمة للرواد بالمطاعم السياحية جيدة، وذلك نظرا للرقابة الشديدة على تلك الخدمات من قبل وزارة السياحة والآثار، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.