انطلاق قافلة مواد غذائية في البحيرة بتخفيضات تصل إلى 25%.. تضم 13 سيارة

تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، قافلة السلع الغذائية تحت شعار «معًا ضد الغلاء»، بأسعار اقتصادية مخفضة بنسبة تصل إلى 25%، وذلك قبل انطلاقها من مجمع دمنهور الثقافي، لتجوب أنحاء المحافظة.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنّ القافلة الغذائية تضم 13 سيارة تشمل مختلف السلع الغذائية بنسب تخفيض 25% وستجوب مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

قوافل غذائية في البحيرة

وأكدت حرص الدولة على توفير أوجه الدعم كافة لجميع أبنائها، والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.

تقديم سلع غذائية بجودة عالية

وأشارت إلى دعم المحافظة بالكامل، لتنفيذ المزيد من المبادرات التي توفر سلعًا غذائية ولحوم وأسماك ودواجن بأسعار مدعمة، بهدف تقديم سلع غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، مشددة على تكثيف الحملات الرقابية والبيطرية على الأسواق لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة عليها.