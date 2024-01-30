نائب محافظ البحيرة: انتشار أكثر من 1300 معدة لرفع تراكمات مياه الأمطار

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن جميع المعدات والأجهزة بالمحافظة انتشرت وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري مع تقلبات الطقس، والحد من الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار، ورفع تراكمات المياه من الشوارع والميادين.

رفع تجمعات مياه الأمطار فورا

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن هناك تنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، لرفع تجمعات مياه الأمطار أولاً بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

يذكر أن البحيرة استعدت لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من 1300 معدة وطاقم عمل، بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه على الفور.

توجيهات للمواطنين أثناء الشتاء

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع موجة الطقس السيء جاءت كالآتي:

- البقاء بالمنازل وعدم الخروج أثناء الرياح والعواصف الشديدة والأمطار إلا للضرورة القصوى.

- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية في حالة البرق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار أو على فتحات تصريف الأمطار.

- عدم الاقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء نظراً لسوء الأحوال الجوية