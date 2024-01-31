رئيس جامعة حلوان: الطالب على رأس اهتماماتنا.. وحريصون على حل المشكلات

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مع مديري العموم وأمناء الكليات، لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة وآليات سير العمل، داعيًا إياهم لمواصلة الجهود والجد والاجتهاد في العمل من أجل رفعة شأن الجامعة.

جامعة حلوان

وأكد رئيس جامعة حلوان، ضرورة التوجه إلى التحول الرقمي بشكل كامل لما له من مميزات في توفير الوقت والجهد وتقليل نسبة الخطأ ومواكبة للتطور التكنولوجي، وعلى إثره قامت الجامعة بتحصيل المصروفات من الطلاب من خلال التعاون مع شركة «إي فاينانس».

وأشار الدكتور قنديل إلى أهمية اختيار الكفاءات وتوظيفها بما يتناسب مع احتياجات العمل، وتحقيق العدالة في التوزيع واتباع سياسة الثواب والعقاب، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم الدعم لتحسين الأجور للعاملين في الجامعة من خلال تخصيص مكافآت تحفيزية للمتميزين، حتى ينعكس ذلك على بيئة العمل ويساعد فى زيادة الإنتاج بأرقام حقيقية.

ولفت إلى عقد اتفاق مع عدد من الشركات لعمل منافذ بيع للسلع الغذائية واللحوم والدواجن مثل شركة أمان والتعاون للمنظفات.

وحثّ رئيس الجامعة خلال الاجتماع، على ترشيد الاستهلاك لجميع موارد الجامعة من ورق وأحبار وغيرها، مشددا على أنّ الطالب هو محور اهتمام الجامعة، لذا وجب تقديم خدمة بشكل يليق بالجامعة من خلال تلبيه كل متطلباته وتيسير اى عوائق أمامه.

وأكد رئيس الجامعة، حرص جامعة حلوان على عقد الاجتماعات بشكل دوري للاستماع لجميع المشاكل والشكاوى وتجنبها وحلها، وكذلك المقترحات، وما يؤثر على جودة العملية التعليمية والإدارية والمالية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، من خلال الاهتمام بمتابعة خطط رعاية الشباب وتنفيذها بشكل متكامل.