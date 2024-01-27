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وصول وفود الجامعات المشاركة في ملتقى إبداع كلية التربية النوعية ببنها

كتب:

حسن صالح
05:53 م | السبت 27 يناير 2024
وصول وفود ملتقي ابداع بجامعة بنها

وصول وفود ملتقي ابداع بجامعة بنها

أعلن الدكتور سيد عبدالونيس، المشرف العام على المدن الجامعية ببنها، بدء وصول الوفود المشاركة في فعاليات ملتقى إبداع، الذي تنظمة كلية التربية النوعية بجامعة بنها غدًا الأحد، حيث بدأ الاستقبال للوفود بالمبنى الفندقي بالمدن الجامعية.

وأوضح المشرف العام على المدن الجامعية ببنها، أن عدد الطلاب المشاركين في الملتقى يزيد على 350 طالبًا وطالبة بحيث يكون التسكين ثنائيًّا بالغرف، لافتًا إلى أنه لكل جامعة مشاركة خصوصية في إجراءات التسكين.

المبنى الفندقي الملحق بالمدينة الجامعية

وأشار المشرف العام على المدن الجامعية ببنها، إلى أن المبنى الفندقي الملحق بالمدينة الجامعية جرى تجهيزه لتسكين مشرفي الوفود الطلابية، حيث تمت صيانة هذا المبنى وتجهيزه بما يتناسب وفعاليات الملتقى مع الوضع في الاعتبار أنه سيكون جاهزًا لإقامة أعضاء هيئة التدريس المغتربين فيما بعد، وذلك للإقامة برسوم رمزية.

برنامج ترفيهي للوفود 

وقال المشرف العام على المدن الجامعية إن الملاعب الرياضية للمدن الجامعية جاهزة تمامًا لإقامة ساعات ترفيهية طبقا لبرنامج الملتقى والمشرفين عليه، مؤكدًا أنه تم وضع برنامج ترفيهي للوفود في أوقات الراحة، وذلك بالملاعب المختلفة بالمدنية الجامعية.

يذكر أنه من المقرر انطلاق ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية والذي تستضيفه جامعة بنها ممثلة في كلية التربية النوعية ببنها اعتبارًا من غد الأحد 28 يناير، وحتى يوم الخميس الأول من شهر فبراير المقبل، بمشاركة 10 جامعات تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

فيما أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، في بيان له، أن جامعة بنها تحرص على تعزيز أواصر التعاون والصداقة والتواصل مع كافة الجامعات المصرية بما يدعم مصلحة الطالب في المقام الأول وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

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