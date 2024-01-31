بـ 3 حيل سريعة.. إزاي تفرق بين الذهب الأصلي والمغشوش؟

«ليس كل ما يلمع ذهب»، عبارة شهيرة، أصبحت واقعا، في ظل مخاوف الآلاف من ظاهرة تزوير الذهب، والمخاوف التي تتزايد من شراء قطع أو سبائك ذهبية مغشوشة، لاسيما مع تزايد شراء المصريين لما يشتهر بـ«المعدن الأصفر»، في الأشهر الماضية، باعتباره وسيلة آمنة ضد الأزمة الاقتصادية العالمية.

يقوم العديد من الصاغة في جميع أنحاء العالم بغش الذهب من خلال خلطه بمعادن أخرى مثل الإيريديوم والروثينيوم، إذ أن هناك العديد من الحيل البسيطة التي يمكن من خلالها كشف إذا كان الذهب حقيقي أم مغشوش، في ظل اهتمام المصريين بالأمر، بعدما كشف مجلس الذهب العالمي، ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال عام 2023 بنسبة 10.7%، حيث وصل شراء الذهب إلى 57 طنا خلال العام المذكور.

كيفية التفرقة بين الذهب الأصلي والمغشوش

لا يؤدي الغش إلى خفض جودة الذهب فحسب، بل إنه يعيق أيضًا عمليات التصنيع أو التشكيل، إذ أنه وفقًا لدراسة هندية نشرت على موقع «rohtakchain»، فإن نظائر الإيريديوم مسببة للسرطان بدرجة عالية، ويمكن أن تسبب مخاطر صحية خطيرة ناجمة عن خلط الإيريديوم والروثنيوم مع الذهب.

حيل بسيطة للتفرقة بين الذهب الأصلي والمغشوش

كيفية اختبار ما إذا كان الذهب حقيقي أم مغشوش؟، تطرق إليها موقع «jewelryshoot»، كاشفا عن 5 حيل يمكن من خلالها الكشف عن الذهب.

(1) المغناطيس

ضع العملة أو الحلى الذهبية أمام المغناطيس، إذا التصقت به فإن ذلك دليلا على أن الذهب مغشوش.

(2) الذهب الحقيقي لا يتفاعل مع النفط

إذا تحول لون الإصبع أو منطقة أخرى من الجلد إلى اللون الأخضر أو ​​الأسود بعد ارتداء القطعة، فهذا ليس ذهبًا خالصًا، لا يتفاعل الذهب مع الزيوت الموجودة في بشرتنا، لكن الفضة والنحاس يمكن أن يتركا وراءهما علامات خضراء أو سوداء، ومع ذلك، فإن بعض العناصر الذهبية التي تتكون من مزيج من الذهب وعناصر أخرى، يصل وزنها إلى 14 قيراطًا، يمكن أيضًا أن تترك وراءها علامة على الجلد.

(3) الذهب الحقيقي يغوص في الماء

نظرًا لأن الذهب الخالص أكثر كثافة من المعادن الأخرى، فإن قطعة الذهب سوف تغوص بسرعة وبشكل مباشر في قاع الحوض أو زجاجة الماء، يمكن للذهب المزيف أن يطفو أو يهبط بشكل أبطأ، ولكن الذهب الحقيقي أيضًا لا يصدأ أو يفقد بريقه عند تعرضه للماء، بينما يمكن أن يتغير لون العناصر المطلية بالذهب.