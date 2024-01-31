شعبة الذهب تؤكد: الأسعار ستتراجع في هذه الحالة والبيع والشراء مستمر

قال لطفي محمد، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن الحالة الوحيدة التي سيتراجع معها سعر الذهب، هو القضاء على أزمة سعر الصرف والوصول إلى سعر واحد، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية، وبالتالي ينخفض الطلب المتزايد على الذهب وتتراجع الأسعار.

سوق الذهب في مصر

وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يسيطر على سوق الذهب في مصر الآن والسبب وراء ارتفاع سعر الذهب بهذا الشكل، هو حرص المواطنين على اقتناء وشراء الذهب للحفاظ على مدخراتهم، الأمر الذي زاد الطلب معه على المعدن الأصفر، لتصل الأسعار إلى المستويات التي نشهدها الآن.

توقعات بتراجع أسعار الذهب

وتابع نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أنه من الممكن في أي وقت، أن نشهد تراجع في أسعار الذهب بقوة ومعه وتيرة الارتفاعات التي نشهدها الآن، ومثال على ذلك أسعار الذهب في مايو 2023، كانت عند 2800 جنيهًا للجرام، وتراجعت في يونيو 2023 إلى 2150 جنيهًا بتراجع 650 جنيهًا في سعر الجرام.

سوق الذهب لم يتوقف ولن يتوقف

وأكد نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، على أن عملية البيع والشراء في محلات الصاغة بسوق الذهب المصري، لم تتوقف ولن تتوقف وفي جميع الأحوال سيظل هناك بيع وشراء، مشيرًا إلى أن هناك من يريد شراء الذهب، وفي الوقت نفسه هناك من يريد أن يبيع.