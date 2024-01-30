‎سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر.. يبدأ من 4478 جنيها

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، عن سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية، ليتراوح سعر سبيكة الذهب ما بين 4.478 إلى 2.2 مليون جنيه، حسب وزن السبيكة.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

يبلغ سعر سبيكة الذهب 1 جرام في محلات الصاغة المصرية 4478 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام في محلات الصاغة المصرية 11195 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

سجل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات في محلات الصاغة المصرية 22390 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

بلغ سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة المصرية 44780 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 20 جراما

سجل سعر سبيكة الذهب 20 جراما في محلات الصاغة المصرية 89560 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما

فيما سجل سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا في محلات الصاغة المصرية 223.300 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 100 جرامات

وبلغ سعر سبيكة الذهب 100 جرام في محلات الصاغة المصرية 447.800 ألف جنيه.

سعر سبيكة الذهب 500 جرام

وسجل سعر سبيكة الذهب 500 جرام في محلات الصاغة المصرية 2.239 مليون جنيه.