سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024

أعلنت الشعبة العامة للذهب تحديثًا لسعر جرام الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-1-2024 خلال بداية التعاملات الصباحية، ليسجل عيار 21 نحو 3875 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية.

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب الآن في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، في مختلف محال الصاغة خلال السطور التالية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في بداية التعاملات اليومية، 4428 جنيها، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس في بداية التعاملات، 3875 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في بداية تعاملات اليوم 3321 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2590 جنيها، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في بداية التعاملات، 31 ألفا، قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.